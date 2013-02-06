В Каире неизвестный бросил в президента Ирана ботинок

Неизвестный мужчина бросил ботинок в президента Ирана Махмуда Ахмадинежада, который накануне посетил одну из мечетей в Каире, передает агентство Франс Пресс

Как стало известно, инцидент произошел около каирской мечети Аль-Хусейн, которую иранский президент посетил в ходе своего визита в Египет, - пишет РИА Новости.

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На видеосъемке видно, как некий мужчина расталкивает охранников Ахмадинежада, чтобы бросить в него ботинок — жест, который в мусульманских странах свидетельствует о крайнем неуважении к человеку.

Охранники быстро нейтрализовали нарушителя порядка, после чего президент спокойно сел в свой автомобиль. Будут ли к неудавшемуся ботинкометателю применены какие-либо санкции, не сообщается.

Президент Ирана — крупнейшего шиитского государства в мусульманском мире — посетил Египет в рамках встречи глав государств и правительств Организации исламского сотрудничества (ОИС). Визит иранского президента в Египет стал первым за последние 33 года с момента разрыва дипломатических отношений между странами.

Напомним, бросание обуви в известных политиков уже перестало быть оригинальным способом самовыражения. Примером для желающих прославиться таким образом стал иракский журналист Мунтазер аз-Зейди, бросивший ботинки в президента США Джорджа Буша в Багдаде в декабре 2008 года и попавший после этого в тюрьму на три года. После "мишенями" становились суданский президент Омар аль-Башир, китайский премьер Вэнь Цзябао, премьер-министр Турции Тайип Эрдоган и бывший глава МВФ Доминик Стросс-Канн.