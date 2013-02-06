С Youtube удалили корейский ролик с руинами американских городов

Администрация сайта YouTube сегодня закрыла доступ к размещенному несколько дней назад антиамериканскому пропагандистскому видеоролику, авторство которого приписывают КНДР. Вместо видео, в котором нашли отражение мечты о воссоединении Кореи и уничтожении США, теперь зияет черный экран с уведомлением о том, что оно "более недоступно из-за заявления о нарушении авторских прав".

Шаг руководства YouTube вполне обоснован, поскольку кадры разрушенного американского города, по всей видимости, были взяты из компьютерной игры, производства студии "Эктивижн", от которой поступило заявление о нарушении авторских прав. Предположительно, это один из боевиков серии "Зов долга" (Call of Duty), пишет ИТАР-ТАСС.

Видео продолжительностью 3 минуты 35 секунд было два дня назад размещено на портале YouTube от имени северокорейского электронного издания "Уриминзоккири". Ролик повествовал о сне молодого корейца, которому видится запуск тяжелой ракеты. После этого всплывают кадры ликования людей под бело-голубым флагом единой Кореи и витающего вокруг Земли космического корабля КНДР. В завершении видеоряда появлялись компьютерные изображения охваченного войной и разрушением города на фоне опаленного флага США. "Похоже, гнездо порока охвачено пламенем, им самим разожженным", - гласили субтитры на корейском языке.

Наблюдатели напоминают, что разместившее ролик издание "Уриминзоккири" не является официальным СМИ КНДР, но считается "рупором" идей Пхеньяна. По данным экспертов, сайт базируется на территории Китая. В последние годы оно размещает у себя новости и статьи Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Напомним, международное сообщество подозревает, что КНДР готовится к проведению ядерных испытаний. Как предполагают южнокорейские эксперты, Пхеньян может организовать два одновременных взрыва на западе и юге полигона Пунгери. Целью этих испытаний является получение технологий, которые позволят устанавливать ядерные боеголовки на ракеты.