Американского сенатора обвинили в сексе с несовершеннолетней украинкой

В США набирает оборотов сексуальный скандал, связанный с 59-летним сенатором Бобом Менендесом.

В конце января его обвинили в связях с малолетними проститутками из Доминиканской республики. Оказалось, что среди девушек, обслуживавших политика, была и гражданка Украины, сообщают Вести.ру со ссылкой на Miami Gerald.

О том, что одной из "подруг" Менендеса была украинка Светлана Бучик, рассказал один из разоблачителей политика Питер Уильямс. Он предоставил СМИ доказательства слабостей политика и его спонсора Сэломона Мелджена, который был организатором секс-вечеринок в Доминиканской республике.

По словам Уильямса, Бучик каталась с политиком и его друзьями на яхте, летала с ним на самолете и неоднократно появлялась у сенатора дома. Журналистам Miami Gerald удалось связаться со Светланой. Та подтвердила факт своей дружбы с Менендесом, заявив, правда, что никакой сексуальной связи между ними не было. Напротив, девушка назвала сенатора прекрасным семьянином, который всегда был к ней очень добр и никогда не скупился в деньгах. Сейчас Бучик живет в Нью-Йорке, работает актрисой и моделью.

Как сообщает издание Breitbart, украинка знакома с Менендесом и Мелдженом уже несколько лет. В 15-летнем возрасте девушка со своей семьей перебралась из Украины в Испанию, а затем – в Нью-Йорк, где окончила институт театра и кино Ли Страсберга.

Боба Менендеса и его друга Соломона Мелджена обвиняют в порочных связях не впервые. Тем не менее, влиятельные американцы неуклонно продолжают отрицать все обвинения в свой адрес.

Напомним, в минувшем году в США разразился огромный секс-скандал вокруг экс-директора ЦРУ Дэвида Петрэуса.

После чего Петреус подал в отставку, признавшись в супружеской измене. Любовницей Петреуса была его биограф Пола Бродвелл, которая за ним шпионила.