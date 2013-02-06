В Британии разрешили однополые браки

Палата общин парламента Соединенного Королевства проголосовала за проект закона об однополых браках.

За изменение действующего законодательства высказались 400 парламентариев.

"Голос совести" стал преобладающим в ходе нынешнего голосования. Так в местной политической системе называется процедура, когда голосующий выражает свое личное суждение, не зависящее от генеральной линии своей партии. В этот раз все три представленные в Палате общин политические силы объявили, что депутаты свободны в своих решениях и "должны голосовать по велению сердца".

Таким образом был сделан первый шаг к легализации подобных бракосочетаний, поддержку которым в специальной петиции высказали около 635 тысяч британских подданных.

Ранее лишь около 100 парламентариев от Консервативной партии открыто заявляли о том, что не намерены поддерживать инициативу, в защиту которой неоднократно высказывался их лидер — британский премьер Дэвид Кэмерон. Очевидно, что их голоса никак не могли повлиять на судьбу законопроекта, который к тому же активно поддерживают большинство членов партии либеральных демократов, входящих с тори в правящую коалицию, а также оппозиционных лейбористов.

"Я горжусь тем, что голосую в поддержку этой инициативы", - заявил лидер последних Эд Милибэнд. Он также пообещал приложить все усилия, чтобы однопартийцы последовали его примеру. "Только таким образом мы сможем сделать по-настоящему большой шаг вперед в борьбе за равные права в Соединенном Королевстве", - отметил он.

Несмотря на нынешний успех, инициатива о легализации однополых браков должна будет пройти еще несколько голосований. Законопроект будет обсуждаться в специальных комитетах парламента, затем его должна будет одобрить Палата лордов.

Вопросы легализации однополых браков в последнее время привлекают все большее внимание западноевропейского общества. Не отстают от обсуждения и местные политики, которые, по собственному признанию, "не хотят лишиться части голосов на следующих выборах". Так, в прошлые выходные парламент Франции уже высказался в поддержку аналогичной инициативы. Национальное собрание республики одобрило первую и самую важную статью закона о легализации однополых браков и теперь, как ожидается, эта мера будет внесена в действующее законодательство к середине года.

Напомним, в 2015 году, когда в Великобритании в силу вступит закона об однополых браках, будет введен запрет на использование в официальных документах таких традиционных слов и понятий как "муж" и "жена".