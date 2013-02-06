В Тунисе убит один из лидеров оппозиции: народ вышел на улицы

Убийство показало, что в Туниссе усиливаются джихадистские настроения
Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на брата погибшего.
В Балаида попали две пули: одна в шею, вторая в голову. Раненого политика отвезли в больницу, где он скончался, не приходя в сознание.
Мотивы убийства пока не ясны, однако местные наблюдатели уверены, что оно было связанно с политической деятельностью Бельэйда, который также был одним из руководителей Народного фронта — широкой коалиции светских политических сил социалистической направленности.
После известия о смерти оппозиционера, на улицы вышли уже более тысячи людей, пишет РИА Новости.
Сейчас демонстранты собираются перед зданием МВД, расположенном на главной улице города - Авеню Хабиба Бургибы.
Между тем, президент страны Мунсеф Марзуки прервал свой визит во Францию и отменил запланированную на четверг поездку в Египет.
Напомним, в январе Тунис отмечал вторую годовщину революции, которая привела к свержению президента Зина аль-Абидина бен Али, находившегося у власти более 20 лет.
После выборов в октябре 2011 года к власти в стране пришли умеренные исламисты во главе с партией "Ан-Нахда". В последние месяцы ожесточились противостояния исламистов и светских сил. В стране отмечен рост преступности, экономический спад, уровень безработицы среди работоспособного населения достиг рекордных для страны 17%.