В Тунисе убит один из лидеров оппозиции: народ вышел на улицы

В Тунисе сегодня, 6 февраля, был застрелен лидер оппозиционного "Народного фронта" Туниса Шукри Балаида.

Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на брата погибшего.

В Балаида попали две пули: одна в шею, вторая в голову. Раненого политика отвезли в больницу, где он скончался, не приходя в сознание.

Мотивы убийства пока не ясны, однако местные наблюдатели уверены, что оно было связанно с политической деятельностью Бельэйда, который также был одним из руководителей Народного фронта — широкой коалиции светских политических сил социалистической направленности.

После известия о смерти оппозиционера, на улицы вышли уже более тысячи людей, пишет РИА Новости.

Сейчас демонстранты собираются перед зданием МВД, расположенном на главной улице города - Авеню Хабиба Бургибы.

Между тем, президент страны Мунсеф Марзуки прервал свой визит во Францию и отменил запланированную на четверг поездку в Египет.

Напомним, в январе Тунис отмечал вторую годовщину революции, которая привела к свержению президента Зина аль-Абидина бен Али, находившегося у власти более 20 лет.

После выборов в октябре 2011 года к власти в стране пришли умеренные исламисты во главе с партией "Ан-Нахда". В последние месяцы ожесточились противостояния исламистов и светских сил. В стране отмечен рост преступности, экономический спад, уровень безработицы среди работоспособного населения достиг рекордных для страны 17%.