В Турции убит возможный заказчик расстрела Деда Хасана

Воры в законе продолжают войну после расстрела криминального авторитета Аслана Усояна, более известного по кличек Дед Хасан. В Турции убит один из главных врагов Усояна - "законник" Ровшан Джаниев по кличке Ровшан Ленкоранский, сообщает LifeNews.

"Покушение на вора в законе было совершено четыре дня назад в Стамбуле, - сообщил Life News источник в российских спецслужбах. - Ленкоранского сопровождала многочисленная охрана, однако киллеры, стрелявшие из автоматического оружия, сумели попасть и в самого "законника", и в его телохранителей".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Абхазии отомстили за убийство Деда Хасана – расстреляли вора в законе

По словам собеседника издания, 5 февраля криминальный авторитет скончался в одной из клиник Стамбула. Сейчас представители российских спецслужб готовят запросы в правоохранительные органы Турции для официального подтверждения этой информации.

Разговоры о том, что представители криминального мира приговорили к смерти Ровшана Ленкоранского, ходили с первых дней после убийства Усояна. В частности, назывались имена предполагаемых организаторов преступления - подручных Ровшана Руфата Насибова (Руфо Гянджанский) и некоего криминального авторитета из азербайджанской ОПГ по кличке Джама.

Ранее "Главред" сообщал, что появилась информация о том, что Руфо Гянджанский якобы убит в московском районе Отрадное, а его тело вывезено киллерами в багажнике авто в неизвестном направлении. Позже московская полиция и СКР заявили, что не расследуют никакого убийства, совершенного в Отрадном 28 января.