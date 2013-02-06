Азербайджан готов к войне с Арменией

Министр обороны Азербайджана Сафар Абиев заявил о готовности использовать армию в случае провала мирных переговоров по урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

Об этом он заявил на встрече с министром обороны Хорватии Анте Котромановичем.

Кроме того, два министра подписали в Баку меморандум о взаимопонимании в сфере военно-технического сотрудничества.

Перед подписанием документа стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере ВТС. Абиев проинформировал хорватского коллегу о военно-политической ситуации в регионе. Министр сказал, что в случае провала мирных переговоров по урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном использование возможностей армии для решения проблемы оккупации азербайджанских территорий будет неизбежно.

Ранее "Главред" сообщал, что Нагорный Карабах, являющийся местом компактного проживания армян, в начале 1990-х годов провозгласил независимость от Азербайджана. После вооруженного конфликта Нагорно-Карабахская Республика сохранила независимость от Азербайджана (который считает регион "оккупированным армянами"), однако международного признания не получила даже от Армении.