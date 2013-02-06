В России расстреляли врага Деда Хасана – вора в законе по кличке "Сутулый"

Российские правоохранительные органы проверяют информацию о том, что в Турции было совершено покушение на вора в законе Ровшана Джаниева по кличке Ровшан Лянкоранский. Он подозревался в том, что мог организовать убийство на Аслана Усояна, более известного по кличке Дед Хасан.

При этом в российской спецслужбе рассказали, что в минувшие выходные в Подмосковье было совершено покушение на другого вора в законе — Ахмеда Евлоева по кличке Ахмед Сутулый. Неизвестные обстреляли его машину, он получил ранение в ногу, но к врачам официально обращаться не стал.

Ровшан Джаниев и Ахмед Евлоев входят в клан воров в законе, которые противостояли влиятельному криминальному генералу Деду Хасану. Результатом этого конфликта стало убийство Усояна, совершенное 16 января этого года. После похорон клан Деда Хасана начал мстить оппонентам.

Ранее "Главред" сообщал, что появилась информация о том, что московском районе Отрадное якобы был убит подручный Ровшана - Руфат Насибов по кличке Руфо Гянджанский, а его тело вывезено киллерами в багажнике авто в неизвестном направлении. Позже московская полиция и СКР заявили, что не расследуют никакого убийства, совершенного в Отрадном 28 января.