США ужесточили санкции против Ирана

США приняли решение ужесточить экономические санкции против Ирана из-за ядерной программы исламской республики.

Новые ограничения направлены на сокращение доходов Ирана от продажи нефти.

Представители Министерства финансов США заявили, что новые меры сокращают список стран, которые, не нарушая режим санкций США, могут покупать нефть у Ирана.

Санкции затрудняют Тегерану доступ к средствам, вырученным от продажи нефти за рубеж.

Под санкции попала государственная телекомпания Ирана – IRIB.

По данным американских властей, IRIB занимается цензурой и транслированием добытых под давлением признаний политических заключенных.

Представитель Министерства финансов заявил, что "до тех пор, пока Иран не реагирует на обеспокоенность мирового сообщества его ядерной программой, США будет применять санкции и усиливать экономическое давление на иранский режим".

Как известно, США обвиняют Иран в разработке ядерного оружия под прикрытием программы мирного атома. В настоящее время в отношении Ирана действуют четыре резолюции Совета Безопасности ООН.

В свою очередь, Тегеран утверждает, что развивает ядерную программу исключительно в мирных целях.