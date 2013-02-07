Японцы заявили о вторжении российских истребителей

Министерство обороны Японии заявило, что два российских истребителя Су-27 вторглись в воздушное пространство страны у побережья острова Хоккайдо.

На их перехват были направлены японские самолеты.

Инцидент, по данным Токио, произошел в четверг, 7 февраля. Российские самолеты находились в воздушном пространстве Японии примерно минуту.

Отметим, что в районе Курильских островов с 6 февраля проводятся плановые учения вооруженных сил России, в которых также принимает участие авиация.

Инцидент произошел около десяти часов утра 7 февраля.

Представители российской армии, в свою очередь, заявили, что российские самолеты не нарушали японских границ.

Также напомним, что 7 февраля Япония отмечает День Северных территорий, как там называют Южные Курилы. В этот день в 1855 году между Российской и Японской империями был подписан Симодский трактат, по которому Курильские острова к северу от Итурупа признавались владениями России, а Сахалин передавался в совместное управление двух стран.

Отметим, что Россия владеет Южными Курилами после победы СССР над Японией во Второй мировой войне. Между двумя странами до сих пор не заключен мирный договор, и территориальный спор является объектом многочисленных внутриполитических спекуляций в Японии и России.