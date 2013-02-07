Японцы заявили о вторжении российских истребителей

Японская армия направила два самолета на перехват истребителей Су-27, вторгшихся в небо над островом Хоккайдо.
На их перехват были направлены японские самолеты.
Инцидент, по данным Токио, произошел в четверг, 7 февраля. Российские самолеты находились в воздушном пространстве Японии примерно минуту.
Отметим, что в районе Курильских островов с 6 февраля проводятся плановые учения вооруженных сил России, в которых также принимает участие авиация.
Инцидент произошел около десяти часов утра 7 февраля.
Представители российской армии, в свою очередь, заявили, что российские самолеты не нарушали японских границ.
Также напомним, что 7 февраля Япония отмечает День Северных территорий, как там называют Южные Курилы. В этот день в 1855 году между Российской и Японской империями был подписан Симодский трактат, по которому Курильские острова к северу от Итурупа признавались владениями России, а Сахалин передавался в совместное управление двух стран.
Отметим, что Россия владеет Южными Курилами после победы СССР над Японией во Второй мировой войне. Между двумя странами до сих пор не заключен мирный договор, и территориальный спор является объектом многочисленных внутриполитических спекуляций в Японии и России.