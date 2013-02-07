Главного врага Деда Хасана "заказали" за 5 миллионов - СМИ

Воры в законе из клана Аслана Усояна, известного в криминальных кругах по прозвищу Дед Хасан, убитого 16 января, оценили устранение своего главного врага - "криминального генерала" Ровшана Джаниева - в млн. Пока, впрочем, эта сумма из "общака" не выплачена.

Как сообщил анонимный источник в правоохранительных органах, на встречу "воров в законе", которые были наиболее близки к Деду Хасану, приехали Дмитрий Чантурия (Мирон), Темури Мирзоев (Тимур Свердловский), Василий Христофоров (Вася Воскрес), Гади Калоян (Оник), Валерий Фаризов (Валера Курд) и "авторитет" Садко. Они решили выделить из "общака" клана млн на устранение Ровшана Джаниева (Ровшан Лянкоранский), которого в криминальном мире обвиняют в организации убийства Деда Хасана, пишет Росбалт

"Предложение заинтересовало абсолютно все группировки, которые располагают необходимыми для заказного убийства ресурсами", - отметил наш источник. Пока, впрочем, премия не выплачена.

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По словам собеседника, точного подтверждения появившейся на этой неделе информации, что в Турции был убит Джаниев, пока нет.

"Половина гангстеров утверждает, что Ровшан убит, другая половина уверена, что Джаниев сам распустил слух о своей смерти, чтобы охота за ним на время прекратилась. С точностью сказать, имело ли место это убийство, не могут даже "воры в законе", проживающие в Турции. Местные правоохранительные органы тоже пока не подтвердили подобную информацию", - отметил источник издания.

Напомним, ранее российские СМИ распространили информацию о том, что 5 февраля Ровшан Ленкоранский, которого считали главным врагом и заказчиком убийства Деда Хасана, скончался в больнице Стамбула после покушения, совершенного несколько дней назад.