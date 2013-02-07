В России не хотят возвращать зимнее время

В России не планируют переходить на зимнее время.

Об этом сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, который в бытность свою президентом инициировал введение в стране режима "вечного лета", пишет lenta.ru.

"Однозначных подходов нет, это доказано опросами. Именно поэтому правительство считает очередную корректировку в текущий период нецелесообразной", – объявил Медведев в четверг на заседании правительства.

"Поэтому давайте, не дергаясь, так сказать, без лишней суеты поживем в этих условиях, – сказал он. – Будем и дальше вести мониторинг общей ситуации, еще раз проанализируем мнения экспертов, врачей, позицию граждан, если она будет меняться. Взвесим, другими словами, все "за" и "против". А пока сохраним существующий порядок".

Вопрос о времени – "вполне резонансный", признал премьер и напомнил, что ряд депутатов Государственной думы обратились с предложением о возвращении зимнего времени, либо в постоянном варианте, либо с тем, что было раньше – двукратным переводом стрелок часов туда и обратно.

Напомним, в России отменили переход на зимнее время в 2011 году. Это была идея тогдашнего президента Дмитрия Медведева. В конце 2012 года депутаты Госдумы попросили правительство вернуть прежний порядок.