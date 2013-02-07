Путин пригласил на Олимпиаду в Сочи всех, кто любит честную борьбу

Всех, кто любит спорт и честную бескомпромиссную борьбу президент России Владимир Путин пригласил на зимние Олимпийские игры в Сочи, которые пройдут в 2014 году.

"Мы приглашаем в Россию всех тех, кто любит спорт и честную бескомпромиссную борьбу", — сказал Путин на церемонии "Год до Олимпиады", проходящей в Сочи, пишет РИА Новости.

По его словам, важно верить в победу и идти навстречу своей мечте.

"В 2007 году МОК поддержал олимпийскую мечту миллионов граждан РФ. Мы в свою очередь делаем все, чтобы оправдать это доверие", — добавил глава государства.

Путин также выразил надежду, что Игры в Сочи выведут мировой спорт на новый качественный уровень.

Он отметил, что все ждут с нетерпением предстоящие зимние Олимпийские игры. "Оно, это нетерпение, будет расти", — добавил президент.

По его мнению, все обещания, которые были даны в заявке РФ, исполняются. В Сочи проводится работа по подготовке к проведению Игр, не имеющая аналогов в олимпийском движении.

Путин также напомнил, что Игры в Сочи станут одними из самых компактных, а наследие, которое останется от них, будет беспрецедентным по своим масштабам. Он поблагодарил коллег из Ванкувера и Лондона, которые оказывают посильную помощь.

Путин и глава МОК Жак Рогге нажали символическую кнопку, символизирующую старт отчета времени до Олимпиады Сочи в 2014 году. Торжественная церемония завершилась фейерверком.

Напомним, Путин, вместе с Дмитрием Медведевым, инспектировал готовность трассы к Олимпиаде.