Полумиллионная забастовка и массовые беспорядки захлестнули Тунис

Беспорядки в Тунисе, спровоцированные убийством лидера оппозиционной "Партии объединенных патриотов демократов" Шокри Белаида, продолжаются уже второй день.

6 февраля, акции протеста охватили многие крупные города страны. В некоторых из них были совершены нападения на региональные представительства правящей в стране исламистской партии "Ан- Нахда", которую родственники погибшего обвиняют в его убийстве, передают Вести.ру.

Для разгона толпы применяется слезоточивый газ. В стране звучат революционные лозунги, правительство отправлено в отставку.

Убийство Шокри Белаида ближневосточные СМИ уже назвали "пулей в голову тунисской революции". На самом деле, пули было две: одна попала в голову, другая в шею. Эти выстрелы стали сигналом к началу первых за два года массовых уличных выступлений в Тунисе. Около тысячи человек вышли к зданию министерства внутренних дел в столице страны, скандируя лозунги "Позор!" и "Правительство должно пасть".

До сих пор считалось, что Тунис, с которого два года началась так называемая "арабская весна", пережил перемены с наименьшими потерями. После ухода президента бен Али, в стране прошли свободные выборы, на которых победила партия умеренных исламистов "Ан Нахда". Но для приверженцев светского государства, к числу которых относился и погибший Шокри Белаида, любые исламисты априори были противниками, а потому именно на них пало подозрение в причастности к преступлению.

Между тем, лидер правящей партии Рашид Ганнуши заявил, что ни он, ни его соратники не причастны к убийству оппозиционера, и попросил соотечественников сохранять спокойствие и единство. Но призывы не подействовали, демонстрации в столице переросли в столкновения с полицией, которая применила дубинки и слезоточивый газ. Сразу в нескольких городах были разгромлены и сожжены офисы партии "Ан Нахда". Поздним вечером премьер-министр Туниса Хамади Джебали объявил об отставке правительства и формировании нового временного кабинета.

"Мы собираемся сформировать правительство технократов без привязки к каким-либо политическим партиям. Им предстоит управлять государством до тех пор, пока не будут проведены выборы", — сказал политик.

Кто войдет во временное правительство, пока неизвестно, как неизвестна и дата внеочередных парламентских выборов. В пятницу главный профсоюз Туниса намерен провести всеобщую забастовку, в которой может принять участие до полумиллиона человек и которая рискует вновь перерасти в массовые беспорядки.

Напомним, в Тунисе, 6 февраля, был застрелен лидер оппозиционного "Народного фронта" Туниса Шукри Балаида.