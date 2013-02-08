Голые FEMEN попытались сорвать открытие Берлинале

В четверг, 7 февраля, вечером во время церемонии открытия 63-го Берлинского кинофестиваля три полуобнаженные активистки международного движения FEMEN выбежали на красную дорожку Берлинале.

Однако им не удалось ни дойти до входа в кинотеатр "Берлинале-Палас", где проходила церемония, ни попасть под объективы телекамер - охрана оперативно убрала нарушительниц порядка с дорожки, сообщает ТСН.

По словам одной из участниц движения Александры Шевченко, они таким образом попытались протестовать против женского обрезания, широко распространенного в африканских странах.

"Каждые 19 минут обрезается одна девочка, и если кто-то думает, что проблемы черного населения Хемли - не наши проблемы, мы будем еще и еще им об этом напоминать", - заявила Шевченко.

Она также рассказала, что полиция продержала их в полицейской машине около часа. "С нами вели себя корректно и отпустили, даже в участок не забрали", - заявила участница FEMEN.

Ранее "Главред" сообщал, что январе 2013-го FEMEN объявили о создании национальной группировки секстремисток Германии. На очереди создание бразильской, тунисской и американской национальных FEMEN.