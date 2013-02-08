Голые FEMEN попытались сорвать открытие Берлинале

Активистки выбежали на краcную дорожку кинофестиваля
Однако им не удалось ни дойти до входа в кинотеатр "Берлинале-Палас", где проходила церемония, ни попасть под объективы телекамер - охрана оперативно убрала нарушительниц порядка с дорожки, сообщает ТСН.
По словам одной из участниц движения Александры Шевченко, они таким образом попытались протестовать против женского обрезания, широко распространенного в африканских странах.
"Каждые 19 минут обрезается одна девочка, и если кто-то думает, что проблемы черного населения Хемли - не наши проблемы, мы будем еще и еще им об этом напоминать", - заявила Шевченко.
Она также рассказала, что полиция продержала их в полицейской машине около часа. "С нами вели себя корректно и отпустили, даже в участок не забрали", - заявила участница FEMEN.
Ранее "Главред" сообщал, что январе 2013-го FEMEN объявили о создании национальной группировки секстремисток Германии. На очереди создание бразильской, тунисской и американской национальных FEMEN.