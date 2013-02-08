В Беларуси украли договор о распаде СССР

Бывший президент Беларуси Станислав Шушкевич заявил о том, из архивов исчез исторический документ, зафиксировавший факт распада СССР - Беловежского договора.

Исчезновение документа экс-лидер Беларуси обнаружил в ходе работы над мемуарами. По мнению Шушкевича, возможно, что документ был украден кем-то из бывших сотрудников госаппарата с целью продажи, сообщает "Голос Америки".

"Трудно поверить в пропажу документа такого уровня, но, тем не менее, это факт", – заявил Шушкевич.

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В среду 6 февраля некоторые бывшие представители руководства Беларуси и высокопоставленные сотрудники аппарата СНГ подтвердили, что имеют доступ лишь к копиям этого документа.

8 декабря 1991 года в охотничьем домике в Вискулях (Беловежская пуща) состоялись секретные переговоры с участием Шушкевича (в то время – председателя Верховного Совета Беларуси), президента России Бориса Ельцина и президента Украины Леонида Кравчука.

Лидеры трех республик подписали соглашение, согласно которому "СССР перестал существовать как субъект международного права и геополитическая реальность". Этот шаг положил конец попыткам президента СССР Михаила Горбачева сохранить целостность Союза.

Соглашение также провозглашало создание Содружества Независимых Государств, куда позднее вошли еще девять бывших советских республик.

"Мы не знаем, где находится оригинал договора, – заявил глава архивного отдела канцелярии СНГ Василий Острейко. – Мы располагаем копией этого документа. Она заверена в соответствии с международными стандартами, но все же это только копия".

Ранее "Главред" сообщал, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал "полным бредом" слухи о восстановлении СССР на основе Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана.

фото: deita.ru