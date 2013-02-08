В России пенсионер-разведчик получил 13 лет тюрьмы за попытку восстать против Путина

Мосгорсуд приговорил 64-летнего полковника ГРУ в отставке Владимира Квачкова к 13 годам колонии строгого режима за попытку поднять вооруженное восстание против российской власти и содействие террористической деятельности, сообщает Газета.ру.

По версии обвинения, Квачков вместе с 62-летним отставным капитаном уголовного розыска из Петербурга Алексеем Киселевым (осужден на 11 лет колонии) планировали создать на базе руководимого Квачковым "Народного ополчения Минина и Пожарского" (НОМП) структуры "по аналогии с военизированными формированиями".

Суть преступного плана двух пенсионеров состояла захвате их силами органов МВД, МЧС, ФСБ и военного учебного центра в городе Ковров Владимирской области, а затем повстанцы должны были мобилизовать местное мужское населения для похода на Москву "с целью вынуждения руководства страны к передаче политической власти главарям мятежников".

Адвокаты обвиняемых настаивали на абсурдности выдвинутых обвинений и использовании следствием ФСБ провокаторов в окружении Квачкова, чтобы спровоцировать его на "опасные разговоры".

Сам Квачков, выступая в суде с последним словом, заявил, что народ имеет "право на восстание против тирании и угнетения".

По его мнению, после поражения СССР в "холодной войне" "власть в стране захватила иудо-масонская элита", которая продает национальные богатства и разваливает армию.

"Идеи свободы и демократии развеялись в 1993 году вместе с дымом от горящего парламента. Революция только кажется невозможной. Первая группа революционеров всегда небольшая, но состоит из твердо убежденных людей", - заявил офицер.

Напомним,по делу о мятеже Владимир Квачков был задержан в декабре 2010 года. Несколькими месяцами ранее, летом того года, его в очередной раз оправдали по делу о покушении на Анатолия Чубайса, которое произошло в 2005 году.