У Соломоновых островов снова произошло мощное землетрясение

В пятницу, 8 февраля, недалеко от острова Нендо, входящего в тихоокеанский архипелаг Соломоновы острова, зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 7,1. Об этом сообщает сайт Геологической службы США.

По данным службы, подземные толчки были зафиксированы в 13:12 киевского времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров, эпицентр располагался в 21 километре юго-восточнее города Лата. Сообщений о разрушениях или об угрозе цунами пока не поступало, пишет РИА Новости.

Напомним, за последние дни в районе Соломоновых островов произошло сразу несколько сильных землетрясений.

Так, 6 февраля, вблизи от острова Макира, входящего в состав Соломоновых островов, произошло землетрясение магнитудой 8 баллов. В результате были разрушены несколько поселений на Соломоновых островах. Погибли шесть человек.

На некоторое время в Японии была объявлена угроза цунами.

Еще одно землетрясение магнитудой 6,7 произошло в ночь 2 февраля недалеко от острова Сан-Кристобаль, входящего в состав Соломоновых островов.