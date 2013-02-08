В США хакер взломал электронную почту семьи Буша и выложил фото и письма в Сеть

8 февраля 2013, 19:56

Хакер взломал почту семейства Бушей и выложил в Интернет их фото и письма

  • В США хакер взломал электронную почту семьи Буша и выложил фото и письма в Сеть фото:thesmokinggun.com
  • В США хакер взломал электронную почту семьи Буша и выложил фото и письма в Сеть фото:thesmokinggun.com
  • В США хакер взломал электронную почту семьи Буша и выложил фото и письма в Сеть фото:thesmokinggun.com
  • В США хакер взломал электронную почту семьи Буша и выложил фото и письма в Сеть фото:thesmokinggun.com

Неизвестный хакер взломал электронную почту некоторых членов семейства Бушей, в том числе обоих экс-президентов США.

В руках злоумышленника находятся фотографии, личные письма, телефонные номера и домашние адреса десятков людей. 

Похищенные письма и фотографии накануне были размещены на сайте The Smoking Gun в одном из его аккаунтов, который в свою очередь был взломан и используется в качестве хостинга.

Взломанные электронные письма датируются периодом между 2009 и 2012 годами. Среди фотографий, оказавшихся в распоряжении хакера, - снимки Джорджа Буша-старшего в хьюстонской больнице, куда он был доставлен в ноябре с бронхитом и позднее переведен в палату интенсивной терапии.

Среди полученных хакером снимков, есть фотографии, отправленные бывшим президентом Джорджем Бушем его сестре, на которых он занимается живописью, в частности, пишет автопортрет. Среди корреспонденции присутствуют письма, которыми Буш-младший обменивался со спортивным комментатором CBS Джимом Нэнцем и своим планировщиком.

Одно из взломанных писем было послано 79-летнему другу 41-го президента США Вильярду Хэминвею политологом канала Fox News Бритом Хьюмом через несколько дней после президентских выборов 2012 года. "Неутешительные итоги выборов, но еще есть лучи надежды", - написал он 9 ноября. В другом письме, посланном сыном Буша-старшего сразу четырем адресатам, сообщаются некоторые подробности лечения и состояния здоровья во время его пребывания в больнице.

Взломанные электронные письма показали, что состояние здоровья Буша-старшего в конце декабря было настолько плохим, что его родные проводили экстренное совещание по поводу его возможных похорон, и это письмо шло под грифом "ни в коем случае не говорить об этом с папой". Буш-младший писал, что надеется, что забегает вперед, однако призывал подумать над речью, восхваляющей качества 41-го президента США.

На всех выложенных материалах стоит клеймо Guccifer - по-видимому, это сетевой псевдоним предполагаемого хакера. Корреспонденция, оказавшаяся в его руках, указывает, что под угрозу ставится содержимое по меньшей мере шести электронных ящиков, принадлежащих не только родственникам, но и близким друзьям обоих президентов.

Секретная служба США начала расследование произошедшего. По данным СМИ, хакер утверждает, что агенты ФБР ищут его давным-давно и что он взломал уже сотни учетных записей. На вопрос, не беспокоит ли его начало расследования инцидента, он ответил, что это будет всего лишь очередной эпизод давней игры, которую он ведет с ФБР.

Напомним, вечером 1 февраля серверы микроблогов Twitter подверглись атаке хакеров.

В результате кибератаки были похищены имена, пароли и адреса электронной почты около 250 тысяч пользователей социальной сети

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президент США хакер скмья Буш
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