Страны Евросоюза согласовали бюджет на семь лет

Лидеры государств Евросоюза на второй день саммита, после ночи переговоров, согласовали единый финансовый план региона на 2014-2020 годы, из которого строятся ежегодные общие бюджеты ЕС.

Об этом говорится в сообщении главы саммита Хермана ван Ромпея, пишет РИА Новости.

"Дело сделано! Евросовет договорился по многолетнему финплану на остаток десятилетия", — сообщил ван Ромпей в своем микроблоге в Twitter.

Финансовый план на 2014-2020 годы предполагает расходы в размере примерно 960 миллиардов евро, взносы государств ЕС — 908 миллиардов евро. Взносы стран ЕС составляют большую часть доходов бюджета. При этом бюджет ЕС не может быть дефицитным.

Переговоры по бюджету были непростыми — они шли всю ночь и днем в пятницу. Теперь документ должен быть одобрен Европарламентом.

Между тем, глава Европарламента Мартин Шульц уже заявил, что если компромиссный, предложенный саммитом ЕС, бюджет будет содержать значительные сокращения расходов и доходов, Европарламент вряд ли одобрит его.