Митингующие не дали Саакашвили пройти в библиотеку и обратиться к народу

Выступление главы Грузии Михаила Саакашвили с обращением к народу, ранее планировавшееся из Национальной библиотеки, перенесено из-за протестной акции в президентскую резиденцию,

Об этом заявила пресс-спикер главы государства Манана Манджгаладзе, пишет РИА Новости

Саакашвили должен был прибыть в здание Национальной библиотеки и выступить в 16.00 (по киевскому времени) с ежегодным докладом. Вместо него появились депутаты из президентской партии "Единое национальное движение" и мэр Тбилиси, митингующие вытеснили их из машин и накинулись на них с кулаками.

Ситуация у здания, где в ожидании прибытия президента собралось несколько сотен участников акции протеста, накалена до предела. Акцию проводят политзаключенные, признанные в этом статусе парламентом прежнего созыва и выпущенные из тюрем в январе в рамках масштабной амнистии. Митингующие хотели, что Саакашвили прошел через так называемый "коридор позора".

"Президент принял решение сделать телеобращение и не идти в библиотеку, чтобы избежать гражданского противостояния. Он выступит в 18.00 (по киевскому времени) из своей резиденции", — заявила Манджгаладзе .

Между тем, как передает ИТАР-ТАСС, в Грузии уже собрано более 1 миллиона 200 тысяч подписей жителей страны с требованием отставки президента Михаила Саакашвили, сообщили представители общественной организации "Единодушие за права общественности".

Они считают, что "срок президентских полномочий Саакашвили истек 20 января 2013 года, парламент должен зафиксировать этот факт и правомочия главы государства до проведения новых президентских выборов должны быть переданы председателю парламента". По их словам, эти подписи собраны несколькими общественными организациями за последние 3 месяца в разных регионах страны и "свидетельствуют о желании большой части населения, чтобы Саакашвили покинул пост".

Согласно Конституции Грузии президент избирается сроком на пять лет. Однако вместе с тем в документе указано, что очередные президентские выборы проводятся в октябре календарного года по истечении срока полномочий президента. Сам Саакашвили, который был избран на пост главы государства в январе 2008 года, заявляет, что "не намерен досрочно уходить в отставку" и настаивает на том, что "выборы состоятся осенью 2013 года".