Красная Ferrari Алена Делона ушла с молотка за 170 тысяч

Чуть более 171 тыс. евро пришлось выложить гражданину Франции, чтобы стать новым владельцем красной Ferrari Testarossa, принадлежавшей известному французскому актеру Алену Делону.

Как сообщил аукционный дом "Арткурьяль", именно за такую сумму был продан в этот легендарный спортивный автомобиль, сообщает ИТАР-ТАСС.

Имя счастливого обладателя двухместного купе не уточняется. Тем не менее известно, что он является большим поклонником творчества Делона и любителем итальянских спорткаров. Всего в торгах принимали участие около 2 тыс. человек. Оценочная стоимость автомобиля составляла 40-80 тыс евро.

"Были произведены сотни Ferrari Testarossa . Однако происхождение и небольшой пробег автомобиля Делона делают его уникальным", - отметили в аукционном доме.

По словам сотрудников "Арткурьяль", одометр машины отсчитал всего 19 тыс. км, поэтому "актер, который являлся ее владельцем с 1989 года, хотел, чтобы у автомобиля появился новый владелец, который бы часто ездил на нем и получал удовольствие".

Оригинальная Ferrari Testarossa производилась в период с 1984 по 1991 годы. Благодаря оппозитному 12-цилиндровому мотору мощностью 390 лошадиных сил она разгонялась до 100 км в час чуть более чем за 5 секунд, а максимальная скорость купе достигала около 300 км в час.

Ранее "Главред" сообщал, что в 20120-м автомобиль президента США Барака Обамы был выставлен на торги интернет-аукциона eBay. Продавец рассчитывал получить за машину 1 млн долл. Однако эксперты считают, что рыночная стоимость серебристо-ментолового Chrysler 300C с 5,7-литровым двигателем и пробегом в 30 тыс. км не превышает 17 тыс. долл.