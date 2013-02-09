Суд взял Удальцова под домашний арест

Басманный суд Москвы в субботу, 9 февраля, санкционировал домашний арест координатора движения "Левый фронт" оппозиционера Сергея Удальцова.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия об изменении меры пресечения с

http://ua.glavred.info/archive/2012/10/17/212729-12.html

на домашний арест, сообщает РИА Новости.

Удальцов обвиняется по уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти на Болотной площади, а также о приготовлении к организации массовых беспорядков на территории РФ.

Ранее "Главред" сообщал, что Удальцов, а также его соратники Леонид Развозжаев и Константин Лебедев являются фигурантами дела о подготовке массовых беспорядков, основанием для возбуждения которого стал фильм телеканала НТВ "Анатомия протеста-2". 17 октября на оппозиционеров было заведено уголовное дело по факту подготовки переворота. Удальцова суд отпустил под подписку о невыезде, Лебедева арестовал на два месяца, а Развозжаев был объявлен в федеральный розыск. Позже Развозжаев был задержан в Киеве.