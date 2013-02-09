В Бангладеш затонул паром с сотней человек на борту

В пятницу, 8 февраля, на реке Мегхна в Бангладеш затонул паром, на борту которого находились более 100 человек.

По предварительным данным полиции, порядка 50 пассажиров пропали без вести, сообщает РИА Новости.

"На данный момент мы знаем, что на затонувшем пароме находились порядка 100 человек, некоторые из них самостоятельно доплыли до берега", — сказал представитель полиции Джахангир Хоссэйн.

Ранее "Главред" сообщал, что в марте 2012 года на реке Мегхна затонул паром "Шариатпур-1", тогда погибли 142 человека. В Бангладеш подобные инциденты происходят довольно часто из-за того, что суда и паромы нередко эксплуатируются с нарушениями норм безопасности. Водный транспорт пока остается одним из основных в Бангладеш, где насчитывается порядка 250 рек.