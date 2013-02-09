В Германии министр образования ушла в отставку из-за плагиата

Министр образования Германии Аннете Шаван подала в отставку, после того как Дюссельдорфский университет Генриха Гейне лишил политика докторской ученой степени из-за обнаруженного в ее научной работе плагиата.

По словам аналитиков, отставка Шаван стала сильным ударом для канцлера Ангелы Меркель, которая, по ее собственным словам, приняла отставку министра "с тяжелым сердцем", сообщает BBC.

Политик, которой в прошлом году исполнилось 57 лет, защитила диссертацию по философии в 1980 году.

Ранее "Главред" сообщал, что в марте 2011 года министр обороны Германии Карл-Теодор цу Гуттенберг был вынужден уйти в отставку из-за обвинений в плагиате при написании диссертации.