Сегодня мир встречает Новый год по восточному календарю

В ночь на воскресенье, 10 февраля, год Змеи встретят жители Китая, Кореи, Вьетнама, Индонезии, Малайзии, Сингапура, Таиланда, Филиппин и многих других восточных стран.

Главными атрибутами новогоднего торжества неизменно являются красный цвет, посещение родного дома и фейерверки, сообщает ТСН.

Праздник Весны для многих восточных народов является главным торжеством и знаменует начало нового года по лунному календарю

В течение двух недель торжеств, каждый день из которых отмечен в лунном календаре своим маленьким праздником, празднующие много едят, тратят заработанные за год сбережения, гуляют на храмовых ярмарках.

Официальные выходные в Китае продлятся неделю, до 16 февраля, но традиционный праздник продолжится еще семь дней до праздника "юаньсяоцзе", который в этом году выпадает на 24 февраля. Главными атрибутами новогоднего торжества неизменно являются красный цвет, пельмени или клецки на столе, посещение родного дома и фейерверки.

Ранее "Главред" сообщал, что это будет год черной Змеи, поэтому цвета одежды должны быть темными, темно-синими, зелеными. Из блюд должны быть морепродукты, особенно угорь, или заливная рыба.