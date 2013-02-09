Сегодня мир встречает Новый год по восточному календарю

Сегодня Япония и Китай встречают год Водяной змеи
Главными атрибутами новогоднего торжества неизменно являются красный цвет, посещение родного дома и фейерверки, сообщает ТСН.
Праздник Весны для многих восточных народов является главным торжеством и знаменует начало нового года по лунному календарю
В течение двух недель торжеств, каждый день из которых отмечен в лунном календаре своим маленьким праздником, празднующие много едят, тратят заработанные за год сбережения, гуляют на храмовых ярмарках.
Официальные выходные в Китае продлятся неделю, до 16 февраля, но традиционный праздник продолжится еще семь дней до праздника "юаньсяоцзе", который в этом году выпадает на 24 февраля. Главными атрибутами новогоднего торжества неизменно являются красный цвет, пельмени или клецки на столе, посещение родного дома и фейерверки.
Ранее "Главред" сообщал, что это будет год черной Змеи, поэтому цвета одежды должны быть темными, темно-синими, зелеными. Из блюд должны быть морепродукты, особенно угорь, или заливная рыба.