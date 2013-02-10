В США и Канаде из-за урагана погибли уже 13 человек

В США и Канаде коммунальные службы и спасатели приступили к ликвидации последствий снежного урагана "Немо".

По данным американских СМИ, по состоянию на 9 февраля, на северо-восточном побережье Америки погибли не менее 13 человек.

Сообщения о жертвах поступили из Коннектикута, Массачусетса, Нью-Гэмпшира, Нью-Йорка и Канады.

В большинстве случаев речь идет о гибели людей в результате ДТП, связанных со сложными погодными условиями. Скорость ветра временами превышала 120 км/ч.

Без света и тепла остались почти 700 тысяч человек в штатах Массачусетс, Род-Айленд и Нью-Йорк.

По оценкам властей США и Канады, "Немо" - самый мощный снежный буран за последние 35 лет.

В общей сложности было отменено около 6000 международных и внутренних авиарейсов.

В настоящее время авиасообщение постепенно восстанавливается, и самолеты начинают летать в обычном режиме.

Накануне в пяти штатах США был введен режим чрезвычайной ситуации: Нью-Йорке, Массачусетсе, Коннектикуте, Мэне и Род-Айленде.