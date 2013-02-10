Венесуэльские власти конфисковали самолет с тонной кокаина

Более тонны кокаина конфисковали венесуэльские власти в результате спецоперации в штате Апуре, захватив самолет с наркотиками.

По словам министра внутренних дел Венесуэлы Нестора Ревероля, небольшой самолет был обнаружен венесуэльскими ПВО во время незарегистрированного полета возле границы с Колумбией, передает РИА "Новости".

Внутри самолета, идентификационные номера которого уже признаны фальшивыми, находилось более тонны кокаина.

Правоохранительные органы Венесуэлы считают, что этот нелегальный груз транспортировался из Колумбии через Венесуэлу для его дальнейшей доставки в США.

По словам главы МВД, сейчас полиция прочесывает местность вокруг места обнаружения самолета с целью задержания причастных к перевозке наркотиков.

При этом предполагаемые преступники оказали сопротивление и скрылись с места посадки самолета на нескольких автомобилях.

В 2012 году власти Венесуэлы конфисковали больше 45 тонн различных наркотиков, среди них более 27 тонн приходится на кокаин.