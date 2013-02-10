В США уволенный полицейский открыл "охоту" на коллег

Отставной сотрудник полиции Лос-Анджелеса, 33-летний Крис Дорнер, открыл "охоту" на бывших коллег и членов их семей.

Мотивы своего решения он пояснил в специальном манифесте, в котором заявил, что к своему решению он пришел из-за "системы", расизма и общего несовершенства мира.

В манифесте Криса Дорнера, если опустить многочисленные подробности, говорится о том, как в приличной негритянской семье жил один мальчик, который неплохо учился, хорошо себя вел, но плохие ребята в школе то и дело обзывали его "ниггером", за что всякий раз получали по морде.

С тех пор у него выработался принцип: никогда не оставлять безнаказанными оскорбления на расовой почве.

Отучившись в школе, подросший мальчик отправился служить в армию, где заработал репутацию отличного солдата. Заодно он научился выживать в тяжелых условиях и, конечно, убивать людей самыми разнообразными способами. В 2003 году, уйдя с действительной службы в резерв, он нашел новое место для применения армейских навыков — полицейское управление Лос-Анджелеса, где он хотел, по его собственным словам, бороться с несправедливостью.

Однако то, с чем Дорнер столкнулся в полиции, заставило его круто изменить свое отношение к правоохранительным органам. Царящие там расизм, садизм, немотивированное насилие, круговая порука, коррупция и другие пороки глубоко ранили чувства новичка, который начал активно доносить на своих коллег, но выяснил, что хуже от этого только ему самому: сначала его переводили с места на место, а в 2009 году и вовсе уволили из полиции.

Долгое время Дорнер пытался добиться справедливости, тщетно обращаясь в различные инстанции. В результате он решил сам стать прокурором, судьей и палачом в одном лице, объявив войну полицейскому управлению Лос-Анджелеса. Дорнер поставил перед собой две цели: ликвидировать всех тех, кто портил ему жизнь на службе, и их родственников (список прилагается), а в довершение — попытаться изменить "систему".

В целом идея написанного им манифеста примерно такова: всем хорошим людям надо собраться и убить всех плохих. Следует отметить, что при составлении списка "плохих" Дорнер проявил удивительную толерантность. В нем оказались белые расисты, их чернокожие начальники, садисты латиноамериканского происхождения, лесбиянки, которые самоутверждаются, командуя мужчинами, и азиаты, укрывающие преступления.

Предоставив хорошим людям время подумать над его инициативой, Дорнер решил действовать самостоятельно. В своем манифесте он написал, что понимает: на него начнется настоящая охота, однако сразу пояснил, что ни спецназ, ни вертолеты, ни овчарки, ни бронетехника ему не страшны, поскольку он знает полицейскую тактику и прекрасно осведомлен о том, где и как именно его будут ловить. Он также похвастался, что является умной, неуловимой и бесстрашной машиной для убийств, оснащенной не только стрелковым оружием, но и даже средствами ПВО.

В манифесте Дорнер позволил себе небольшое лирическое отступление. По его мнению, американские войска не могут одолеть боевиков в Ираке и Афганистане из-за того, что те не боятся смерти. Как, собственно, и он сам. "Терять мне уже нечего, полицейское управление меня и так всего лишило", — пояснил автор.

Убедившись, что о его мотивах, целях и методах их достижения общественность уведомлена, Дорнер взялся за дело. Для начала 3 февраля он застрелил дочь одного из бывших коллег, упомянутых в манифесте, и ее жениха. Поздно вечером 6 февраля он попытался угнать яхту, однако не смог ее завести. Буквально через несколько часов он обстрелял полицейских, охранявших дом одной из его потенциальных жертв, при этом один страж порядка был ранен. В ту же ночь Дорнер убил еще одного полицейского, сидевшего в патрульной машине, и тяжело ранил его напарника. Утром 7 февраля он выехал в лесной массив в горах, где сжег свою машину и пустился в бега.

Полиция тоже не сидела без дела. Бывшие коллеги партизана начали проверять все подозрительные автомобили в округе, блокировали горнолыжный курорт Биг-Беар, где в последний раз видели похожего на Дорнера человека. В небе зависли вертолеты и беспилотники, а на земле были развернуты отряды спецназа и усилены обычные полицейские патрули. В своем желании поскорее найти и наказать ренегата стражи порядка уже успели наломать дров. Рано утром 7 февраля, заметив подозрительную машину, не отреагировавшую на приказ остановиться, полицейские изрешетили из автоматов почтовый грузовичок, в котором по своим делам ехали две престарелые почтальонши. С тяжелыми ранениями обе женщины попали в больницу.

При этом следы главной цели своей охоты полицейские окончательно потеряли. Где находится Дорнер, сейчас не знает никто. Ну или почти никто. Дело в том, что у отставного копа и у его манифеста появились сотни горячих поклонников, которые развернули в социальных сетях кипучую деятельность в его поддержку. Поскольку полиция Лос-Анджелеса пользуется очень плохой репутацией среди местных жителей (особенно цветных), многие люди считают, что Дорнер может быть не так уж и не прав. В этой связи ставший преступником полицейский может рассчитывать на помощь и понимание со стороны анархистов, гангстеров, радикально настроенных левых (которых в Калифорнии пруд пруди), а также просто сочувствующих.

Понимая сложность ситуации, полицейские даже обратились со специальным заявлением к пользователям Сети. Стражи порядка попросили не помогать Дорнеру и пригрозили санкциями всем, кто все же решится на это. Пока, однако, никакого эффекта это предупреждение не возымело: группы в поддержку калифорнийского партизана растут как грибы.

С учетом этого обстоятельства можно предположить, что экс-полицейский в скором будущем может превратиться в полумифическую и даже романтическую фигуру — гибрид Рэмбо, Че Гевары и Робин Гуда в одном лице. И уже почти наверняка про него снимут кино, благо события развиваются под боком у Голливуда.