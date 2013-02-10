На знаменитом карнавале в Новом Орлеане неизвестный открыл стрельбу по толпе

Во время знаменитого карнавала Марди Гра, который ежегодно проходит в Новом Орлеане, неизвестный открыл стрельбу по празднующей толпе.

Четыре человека получили ранения, передает РИА "Новости".

Выстрелы прозвучали на одной из самых оживленных улиц – Бурбон, где ежегодно происходят карнавальные шествия.

Среди пострадавших – двое мужчин и две женщины. Состояние одного из раненых оценивается как критическое.

Как только послышались звуки стрельбы, среди участников карнавала произошла паника.

Шествие по улице было приостановлено, стражи порядка оцепили место преступления.

Полиция разыскивает злоумышленника и выясняет мотивы преступления.

Напомним, как сообщал "Главред", 14 декабря в американском городе Ньютаун преступник-одиночка устроил расстрел в младшей школе: погибли 27 человек, в том числе 14 детей в возрасте до 10 лет.