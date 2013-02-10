Лукашенко приказал делать больше "пальцем пиханной" колбасы

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал производить в стране больше сельхозпродукции с национальным колоритом.

Об этом он заявил на собрании членов "Белкоопсоюза".

"Как мы здесь говорили – квашение, соление, мочение, производство кумпяков, "пальцем пиханных" и кровяных колбас, зельцев домашнего изготовления и так далее по исконно белорусским рецептам", — отметил Лукашенко.

Также он потребовал от потребительской кооперации занять данную нишу на рынке, потеснив в магазинах аналогичную импортную продукцию.

"Овчинка выделки стоит", - выразил уверенность глава государства, пояснив, что подобные производства эффективные, а на продукцию есть высокий спрос.

Также Лукашенко признал, что много "пальцем пиханной" колбасы не произведешь, но она, по словам белорусского лидера, на порядок дороже, например, "Докторской", которая производится на промышленных предприятиях.

"Сделайте тысячу тонн ("пальцем пиханной") и получите хороший эффект", - уверен Лукашенко.

Обращаясь к собравшимся, он призвал: "Действуйте смелее, агрессивнее. Опережайте коммерческие структуры, частные, своими инициативами. Обходите конкурентов более низкими ценами на товары".

Как известно, потребительская кооперация в Беларуси существует с 1869 года. В настоящее время ее основу составляют некоммерческие организации – 118 районных потребительских обществ и шесть облпотребсоюзов, которые и образуют Белорусский республиканский союз потребительских обществ ("Белкоопсоюз").