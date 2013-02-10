В Индии более 20 человек погибли в давке на станции

Вечером 10 февраля массовая давка на железнодорожной станции города Аллахабад в штате Уттар-Прадеш привела к гибели 20 человек.

Среди жертв много паломников, прибывших на религиозный индусский праздник Кумбх Мела, передает РИА "Новости".

Ранения получили еще 30 человек.

Как выяснили местные СМИ, давка началась после того, как сломались поручни моста, перекинутого через железную дорогу. В то же время, по другим данным, панику спровоцировали действия полицейских, которые с помощью дубинок начали наводить порядок в толпе.

Всего же на станции в момент трагедии находилось более 200 тысяч человек.

По данным местных властей в окрестностях Аллахабада, ставшего центром празднования Кумбх Мелы, и собралось около 30 миллионов паломников, которые намеревались окунуться в священные для индусов воды Ганга по случаю Мауни Амавасии – одного из наиболее важных дней 55-дневного праздника.

Власти Уттар-Прадеша создали специальную комиссию по расследованию причин трагедии.

Считается, что омовение в священных водах в дни Кумбх Мелы, начавшейся в этом году 14 января, способно приблизить человека к познанию его истинной природы, а также избавить от груза грехов.

Во время праздника в прошлые годы не раз случались давки с десятками жертв, поэтому власти принимают усиленные меры для обеспечения безопасности. В этом году на случай чрезвычайных ситуаций в районе Аллахабада дежурят около 15 тысяч сотрудников силовых структур.