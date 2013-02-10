В Японии поймать хакера помогла домашняя кошка

Полиция японской столицы задержала хакера, который с августа прошлого года рассылал электронные письма с угрозами.

Среди его жертв были фестиваль комиксов и детский сад, который посещает наследник императорского трона Японии, передает РИА "Новости".

Летом 2012 года в адрес нескольких учреждений и на сайты виртуальных объявлений по электронной почте поступило 13 сообщений с угрозами.

По подозрению в отправке писем было задержано четыре человека из разных регионов страны, с компьютеров которых были отправлены угрозы. Однако затем полиция получила корреспонденцию от настоящего отправителя, который благодарил полицию за развлечение и признавался, что настоящий преступник – это он.

Расследование показало, что компьютеры всех задержанных были предварительно заражены вирусом, и затем с их электронных адресов владельцев без их ведома были разосланы письма с угрозами.

Таинственный незнакомец продолжал играть с полицией: сообщал, что в скором времени готовится совершить самоубийство или обещал приготовить для полиции новую задачу.

Затем он предложил загадку, после удачного решения которой на экране появлялась фотография кошки. Было указано местонахождение животного и сообщалось, что к ошейнику прикреплена SD-карточка с записанным на нее вирусом в качестве доказательства.

Полиция нашла кошку, а в ошейнике – карточку с вирусом, и начала анализ изображения видеокамер, расположенных поблизости. Так удалось установить человека, который что-то прикреплял на ошейник кошке, и номер его мотоцикла.

Уже установлено, что в сотовом телефоне задержанного хранились, но затем были стерты фотографии кошки, а также материалы прессы о ходе расследования и задержания четырех подозреваемых.