На США обрушился разрушительный торнадо

На юге американского штата Миссисипи бушует торнадо, который сопровождается проливным дождем. Скорость ветра достигает более 22 метров секунду.

Об этом со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс сообщает ИТАР-ТАСС.

По сведениям представителей местной администрации в городе Пиквик разрушены около 50 жилых домов, искорежены десятки автомобилей. Пострадали пять человек. Они были доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести.

В настоящее время торнадо движется в сторону соседнего штата Луизиана. Жителям всех южных округов Миссисипи рекомендовано переждать смерч в безопасном месте.

Ранее "Главред" сообщал, что на днях в пяти штатах США было объявлено чрезвычайное положение, вызванное обильными снегопадами. Так, в Нью-Йорке уровень снега превысил 60 сантиметров, в штате Массачусетс – достиг 90 сантиметров.