Число жертв массовой давки в Индии возросло до 36-ти

Число жертв массовой давки, которая произошла в воскресенье, 9 февраля, на вокзале города Аллахабад в индийском штате Уттар-Прадеш, достигло тридцати шести человек.

Об этом со ссылкой на телеканал Эн-ди-ти-ви сообщает ИТАР-ТАСС.

Эти люди прибыли для участия в священном для индуистов фестивале Кумбха-мела (Праздник кувшина), который посещают прибывают миллионы паломников.

Правоохранительные органы утверждают, что число жертв может еще увеличиться, так как многие из пострадавших находятся в больницах в критическом состоянии.

Из-за того что подъезды к городу перекрыты - прибыть в Аллахабад можно только на поезде. Вечером на вокзале около платформы, где произошла давка, собрались около 4 тыс. человек. Правительство штата Уттар-Прадеш постановило начать расследование обстоятельств трагедии. По утверждению некоторых очевидцев, ЧП произошло из-за того, что полиция долго держала паломников на вокзале, не давая им выйти.

Ранее "Главред" сообщал, что праздник Кумбха-мела продолжается 55 дней и в этом году завершится в марте. В некоторые дни, которые определяются в соответствии с фазами луны, совершение омовений является особенно священным. Считается, что, окунувшись в Сангам, человек смывает с себя все грехи и прерывает цепь перерождений. По подсчетам властей, отдать дань религиозной традиции в этом году сюда прибыли более 35 млн человек, покой которых оберегают до 15 тыс. полицейских и 30 тыс. волонтеров.

Фестиваль проводится один раз в 12 лет в городах Аллахабад, Харидвар, Насик и Удджайн. По преданию, именно там в речные воды упали выплеснувшиеся из горшка ("кумбх"/)капли амриты - волшебного напитка бессмертия, совместно добытого при пахтании (сбалтывании) космического океана богами и демонами. Каждые 12 лет один из четырех городов поочередно становится центром празднований. Считается, что в это время возрождающаяся в водах священных рек амрита становится достоянием простых смертных.