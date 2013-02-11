В России на шахте "Воркутинская" произошел взрыв: 10 погибших, 9 пропали без вести

На шахте "Воркутинская" в республике Коми в понедельник, 11 февраля, произошел взрыв.

В тот момент на участке работали 26 человек – четверо из них смогли выйти из шахты самостоятельно.

Взрыв произошел в 10:28 по местному времени. Позже стало известно, что в результате инцидента погибли 10 горняков.

На поверхность из аварийной шахты были подняты 242 человека, их состояние удовлетворительное. Всего же в момент аварии там работали более 250 горняков.

Эксперты МЧС России предварительной причиной аварии назвали газодинамический взрыв. При этом значительных пожаров в шахте зафиксировано не было.

Следственный комитет РФ начал предварительную проверку по факту взрыва.

Российский премьер Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Аркадию Дворковичу "собрать информацию" по ситуации на "Воркутинской".

"Доложите, что там происходит, и по помощи тем, кто в настоящий момент находится внутри шахты, и, конечно, по поддержке семей погибших. Потом отдельно мне сообщите, какие есть предложения", - заявил он.

В настоящий момент на месте катастрофы работают 7 отделений горноспасателей в составе 35 человек и 8 единиц техники. Спасатели уже провели спуск в шахту и начали эвакуацию горняков.

На шахте "Воркутинская" добывается уголь. Шахта принадлежит ОАО "Воркутауголь", конечным владельцем которой является "Северсталь". Всего на шахте работают 1200 человек.

Шахта была сдана в эксплуатацию в 1973 году, ее построили на базе шахты № 1 "Капитальная" и № 40.

Последнее происшествие на шахте было зафиксировано в 2002 году, когда в результате взрыва пять человек погибли, а еще 12 горняков получили ожоги. В 1995 году на шахте погибли 10 человек.