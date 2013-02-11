Число погибших на шахте в России возросло до 18 человек

Число погибших в результате взрыва на шахте "Воркутинская" в России возросло до 18 человек.

Напомним, ранее сообщалось о десятерых погибших и девяти пропавших без вести. На поверхность подняты тела десяти человек.

Взрыв на шахте "Воркутинская" произошел утром 11 февраля. В этот момент там находилось более 250 человек. На участке, где произошел взрыв, по разным данным, работали 22 или 23 шахтера.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Глава МЧС России уже пообещал, что семьям погибших шахтеров выплатят по два миллиона рублей (примерно 500 тысяч гривен – прим. ред.).