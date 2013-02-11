Папа Римский решил отречься от престола

Папа Римский - Бенедикт XVI - собрался в отставку.

Понтифик заявил, что покинет свой пост 28 февраля. Такое решение он объяснил ухудшением состояния здоровья.

По словам Бенедикта XVI, у него недостаточно сил, чтобы управлять церковью в силу преклонного возраста. При этом он подчеркнул, что хочет продолжить служение церкви.

"28 февраля 2013 года в 20:00 Святой престол станет свободным, и необходимо будет созывать конклав по выборам нового Папы", - подчеркнул он.

Решение о дате новых выборов будет принято на собрании кардиналов, скорее всего, это произойдет в начале марта.

Представитель Папы Фредерико Ломбради подтвердил эти слова, однако официальных комментариев Ватикана пока не было.

Отметим, что последний раз в истории, когда папа Римский отказывался от престола, был в 1415 году - тогда Григорий XII отрекся от сана из-за раскола в католической церкви.

Бенедикт XVI стал главой католической церкви в апреле 2005 года, когда ему было 78 лет. На данный момент ему 85 лет, и он является одним из старейших понтификов в истории римской католической церкви.

На время его руководства в Ватикане пришлось несколько крупных скандалов вокруг церкви, начиная от массовых обвинений священников в педофилии и заканчивая коррупцией.

Напомним, как сообщал "Главред", недавно стало известно, что предыдущий понтифик - Иоанн-Павел ІІ собирался добровольно покинуть Апостольский престол и занимался самобичеванием.

Он находился во главе католической церкви с 1978 по 2005 год.

Об этом в своей книге "Почему святой" заявил постулатор по делу о беатификации (причислению к лику блаженных) Кароля Войтылы, польский священник Славомир Одер, занимающийся сбором и обработкой всей информации о деяниях своего знаменитого соотечественника.

Как следует из книги, Папа Римский начал думать о своей возможной отставке еще в 1989 году, а затем серьезно рассматривал такую возможность в 1994 году. При этом он руководствовался соображениями, связанными с его пошатнувшимся здоровьем (понтифик многие годы страдал болезнью Паркинсона).

Более того, он советовался по поводу исторических и богословских аспектов данной проблемы со своим будущим преемником кардиналом Йозефом Ратцингером, имеющим славу одного из ведущих теологов современности. В итоге Войтыла все-таки пришел к мнению, что "в Церкви нет места для бывшего Папы".