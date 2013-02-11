Ватикан назначил дату выборов нового Папы Римского

Избрание нового Папы Римского конклав кардиналов проведет в начале марта нынешнего года.

Как ранее заявил сам Бенедикт XVI, он отказывается от престола ради "блага церкви" и "хорошо понимает серьезность" этого решения.

Как известно, о своем решении покинуть престол понтифик объявил на консистории коллегии кардиналов.

В своем заявлении Бенедикта XVI подчеркнул, что недостаток силы и пожилой возраст не дают ему возможности соответствующим образом служить церкви и поблагодарил кардиналов за любовь и работу, а также попросил прощения за свои недостатки.

"28 февраля 2013 года в 20:00 Святой престол станет свободным, и необходимо будет созывать конклав по выборам нового Папы", - говорится в заявлении Папы.

Напомним, последний случай отречения понтифика от престола произошел в 1415 году. Тогда свой пост покинул Папа Григорий XII.

Кодекс канонического права предусматривает право Папы отречься от престола, причем это отречение не нуждается в чьем-либо утверждении. Единственным условием действительности отречения является его свободная воля.

Бенедикт XVI (Йозеф Ратцингер, немец по происхождению) возглавил Римско-Католическую церковь в апреле 2005 года, когда ему было 78 лет. На данный момент ему 85 лет, и он является одним из старейших понтификов в истории католической церкви.