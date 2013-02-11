После отречения Папа Римский уйдет в монастырь

Папа Римский Бенедикт XVI сразу после своего отречения с поста предстоятеля Римско-католической церкви, которое произойдет 28 февраля, переедет в летнюю резиденцию Кастель Гандольфо.

Об этом сообщил глава Службы печати Святого престола отец Федерико Ломбарди на специальной пресс-конференции, пишет РИА Новости.

По его словам, Бенедикт XVI останется в Кастель Гандольфо, расположенный в 30 километрах к юго-востоку от Рима, до окончания ремонта монастыря в Ватикане, в который он планирует затем переехать.

Напомним, сегодня,11 февраля, Папа Римский Бенедикт XVI заявил о своем отречении от престола.