Отречение Папы Римского от престола: все подробности

Папа Римский Бенедикт XVI заявил о том, что 28 февраля отрекается от престола. Свое решение понтифик объяснил ухудшением здоровья. По словам Папы, у него недостаточно сил, чтобы управлять церковью ввиду преклонного возраста.

При этом он подчеркнул, что хочет продолжить служение церкви.

В тот же день в купол собора Святого Петра в Ватикане во время грозы ударила молния. Особо набожные вспомнили о пророчестве святого Малахии о конце света. Согласное ему, избранный после Бенедикта XVI глава римско-католической церкви должен стать последним Папой перед концом света.

"28 февраля 2013 года в 20:00 Святой престол станет свободным, и необходимо будет созывать конклав по выборам нового Папы", - заявил Бенедикт.

Позже стало известно, что избрание нового Папы Римского конклав кардиналов проведет в начале марта нынешнего года.

Архиепископ Варшавы кардинал Казимеж Ныч, в свою очередь, отметил, что отречение от престола Папы Римского Бенедикта XVI вернет вопрос о предельном возрасте для понтифика.

По его словам, "мы не допускали мысли о том, что Папа может быть не до смерти".

Как выяснила итальянская пресса, кольцо понтифика, которое по традиции снимается после смерти каждого Папы, будет "разбито", а все предметы, связанные с пребыванием Йозефа Ратцингера на престоле, будут изъяты из использования.

Последняя аудиенция Папы намечена на среду, 27 февраля. В ней примут участие дипломаты, кардиналы, епископы и другие официальные лица.

Отметим, что сразу после известия об отречении понтифика во всем мире начали обсуждать его возможных прееников.

Наиболее вероятными кандидатурами обозреватели называют имена итальянских кардиналов - Миланского архиепископа Анджело Сколы, бывшего патриарха Венеции, а также "министра культуры" Ватикана – кардинала Джанфранко Равази.

Не исключают и возвращения к власти немецкоязычного прелата из Австрии или Германии, либо избрание представителя Латинской Америки.

Букмекеры тоже назвали своих фаворитов, которые могут взойти на престол Папы Римского после отречения Бенедикта XVI. Любопытно, что ими стали два африканца - чернокожий кардинал из Нигерии Фрэнсис Аринзе и Питер Терксон из Ганы.

Отметим, что на прошлом конклаве, собранном после смерти Иоанна Павла II, победа Йозефа Ратцингера не стала неожиданностью, поскольку он представлял ближайшее окружение Кароля Войтылы. Однако на сей раз "кардинальский пленум" может затянуться и продлиться две-три недели.

Однако подавляющее большинство аналитиков убеждены, что Ватикан получит нового Папу до праздника Пасхи – 31 марта по католическому календарю.

Кроме того, на сайте "Радио Ватикана" появилось официальное обращение Бенедикта XVI по поводу его отречения от престола.

"Неоднократно испытав свою совесть перед Богом, я пришел к уверенности, что моих сил, из-за преклонного возраста, больше не достаточно для надлежащего исполнения служения Св. Петра", - заявил понтифик.

О кандидатах на римский престол читайте здесь

"Я прекрасно осознаю, что это служение, в силу его духовной сущности, должно исполняться не только делами и словами, но не в меньшей степени страданиями и молитвой. Тем не менее, в сегодняшнем мире, подверженном стремительным переменам и взволнованном вопросами величайшей важности для жизни в вере, чтобы управлять лодкой Св. Петра и возвещать Евангелие, необходима энергия как тела, так и духа, а энергия эта в последние месяцы настолько угасла, что я вынужден признать свою неспособность должным образом исполнять вверенное мне служение", - заявил Папа Римский.

"Дорогие братья, благодарю вас от всего сердца за любовь и за труд, посредством которого вы несли вместе со мной бремя моего служения, и прошу прощения за все мои недостатки. Вверим же теперь Святую Церковь заботе ее Верховного Пастыря Господа Иисуса Христа, и будем молиться его святой Матери Деве Марии, дабы она сопутствовала своей материнской благостью Отцов Кардиналов в избрании нового Римского Папы", - говорится в сообщении.

Позже стало известно, что Бенедикт XVI около трех месяцев назад перенес операцию на сердце. По данным итальянских СМИ, операция, предполагавшая замену кардиостимулятора, была успешно проведена известным итальянским кардиохирургом Луиджи Кьяриэлло и не повлекла никаких осложнений.

Как заявил глава службы печати Святого престола отец Федерико Ломбарди, Бенедикт XVI сразу после своего отречения с поста предстоятеля Римско-католической церкви переедет в летнюю резиденцию Кастель Гандольфо.

По его словам, Бенедикт XVI останется в резиденции, расположенный в 30 километрах к юго-востоку от Рима, до окончания ремонта монастыря в Ватикане, в который он и планирует переехать.

Отметим, что отречение Папы Бенедикта, которое вызвало широкий резонанс в мире, расценивают как жест "величайшего христианского смирения и невероятной смелости" в условиях явного кризиса его понтификата.

Несмотря на формально пожизненный характер этой должности, Йозеф Ратцингер предпочел оставить трон более молодому и энергичному коллеге, которому будет под силу отражать нападки секуляризма на Римско-католическую церковь, сохранить христианские позиции по важнейшим проблемам морали и семьи и "соответствовать быстрым темпам современного мира".

Напомним, последний случай отречения понтифика от престола произошел в 1415 году. Тогда свой пост покинул Папа Григорий XII.

Кодекс канонического права предусматривает право Папы отречься от престола, причем это отречение не нуждается в чьем-либо утверждении. Единственным условием действительности отречения является его свободная воля.