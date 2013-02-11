Папа Римский объяснил причину ухода: угасла энергия тела и духа

Официальное обращение Папы Римского Бенедикта XVI по поводу его отречения от престола появилось на сайте "Радио Ватикана".

"Дорогие братья. Я созвал вас на эту консисторию не только ради трех канонизаций, но и чтобы сообщить вам о решении большой важности для жизни Церкви. Неоднократно испытав свою совесть перед Богом, я пришел к уверенности, что моих сил, из-за преклонного возраста, больше не достаточно для надлежащего исполнения служения Св. Петра", - сообщил Папа.

"Я прекрасно осознаю, что это служение, в силу его духовной сущности, должно исполняться не только делами и словами, но не в меньшей степени страданиями и молитвой. Тем не менее, в сегодняшнем мире, подверженном стремительным переменам и взволнованном вопросами величайшей важности для жизни в вере, чтобы управлять лодкой Св. Петра и возвещать Евангелие, необходима энергия как тела, так и духа, а энергия эта в последние месяцы настолько угасла, что я вынужден признать свою неспособность должным образом исполнять вверенное мне служение", - заявил Понтифик.

Таким образом, "хорошо понимая серьезность этого акта, я при полной свободе заявляю, что отказываюсь от служения Римского епископа, Преемника Святого Петра, вверенного мне кардиналами 19 апреля 2005 года, так что с 28 февраля 2013 года, с 20 часов, Римская кафедра, Престол Св. Петра, будет вакантным, и теми, на ком лежат соответствующие полномочия, должен будет созван конклав для избрания нового Римского Папы".

"Дорогие братья, благодарю вас от всего сердца за любовь и за труд, посредством которого вы несли вместе со мной бремя моего служения, и прошу прощения за все мои недостатки. Вверим же теперь Святую Церковь заботе ее Верховного Пастыря Господа Иисуса Христа, и будем молиться его святой Матери Деве Марии, дабы она сопутствовала своей материнской благостью Отцов Кардиналов в избрании нового Римского Папы", - говорится в сообщении.

При этом Бенедикт XVI добавил, что и впредь будет служить всем сердцем Святой Матери Церкви жизнью, посвященной молитве.

Напомним, сегодня,11 февраля, Папа Римский Бенедикт XVI заявил о своем отречении от престола.