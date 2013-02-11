Умер бывший глава "Газпрома" Рем Вяхирев

На 79-м году жизни умер экс-глава "Газпрома" Рем Вяхирев.

Об этом сообщили источники в газовой отрасли, пишет РИА Новости

Российское акционерное общество "Газпром" было создано указом президента РФ Бориса Ельцина от 5 ноября 1992 года и постановлением совета министров от 17 февраля 1993 года на базе государственного газового концерна "Газпром". Председателем правления РАО "Газпром" был назначен Рем Вяхирев.

С июня 2001 по июнь 2002 года Вяхирев возглавлял совет директоров "Газпрома". В июне 2002 года был назначен советником Дмитрия Медведева, который тогда занимал пост первого заместителя руководителя администрации президента России. Обязанности советника Вяхирев исполнял на общественных началах.

Он ушел с поста главы "Газпрома" в мае 2001 года и после не появлялся на публике. Единственное интервью за 11 лет он дал в прошлом году журналу Forbes. В нем он сказал, что владеет поместьем в Подмосковье (около 50 гектаров земли) и пакетом акций "Газпрома" в 0,01182% акций.