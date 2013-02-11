Названы претенденты на престол Папы Римского

Наиболее вероятным преемником Бенедикта XVI мировая пресса считает одного из итальянских кардиналов, несмотря на то, что представители Италии давно потеряли большинство в священной коллегии избирателей.

Среди вероятных преемников называют имена Миланского архиепископа Анджело Сколы, бывшего патриарха Венеции, а также "министра культуры" Ватикана – кардинала Джанфранко Равази, передает ИТАР-ТАСС.

Широко распространено также предположение, что римским первосвященником может впервые стать чернокожий иерарх.

Не исключают и возвращения к власти немецкоязычного прелата из Австрии или Германии, либо избрание представителя Латинской Америки.

Если на прошлом конклаве, после смерти Иоанна Павла II победа Йозефа Ратцингера не стала неожиданностью, потому что он представлял ближайшее окружение Кароля Войтылы, то на сей раз "кардинальский пленум" может затянуться и продлиться две-три недели.

Впрочем, почти все обозреватели указывают, что Ватикан получит своего нового суверена до праздника Пасхи – 31 марта по католическому календарю.

Во всем мире отречение Папы Бенедикта расценивают как жест "величайшего христианского смирения и невероятной смелости" в условиях явного кризиса его понтификата.

Несмотря на формально пожизненный характер этой должности, Йозеф Ратцингер предпочел оставить трон более молодому и энергичному коллеге, которому будет под силу отражать нападки секуляризма на Римско-католическую церковь, сохранить христианские позиции по важнейшим проблемам морали и семьи и "соответствовать быстрым темпам современного мира".

Также отметим, что в истории папства случаи "угадывания" будущего наместника крайне редки: здесь вспоминают старую римскую пословицу, гласящую: "Кто приходит на конклав кандидатом в Папы, выходит с него кардиналом".

Некоторые из наблюдателей вспоминают старое пророчество о том, что следующий после Бенедикта XVI Папа Римский будет последним.