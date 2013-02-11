"Прогресс" с подарками для космонавтов стартовал с Байконура

Грузовой российский корабль "Прогресс М18-М" успешно стартовал с космодрома Байконур к Международной космической станции (МКС). Космический грузовик вывела на орбиту с Гагаринского старта ракета-носитель "Союз-У". На борту "Прогресса" – более двух с половиной тонн полезного груза.

С Земли космонавты кроме стандартных рационов как всегда получат порцию свежих овощей и фруктов, а также конфеты и другие сладости от психологов и родных. Также российские космонавты попросили отправить им острые колбасы с чесноком, передает ИТАР-ТАСС.

Кроме посылок от семей и подарков "Прогресс" доставит на орбиту новое оборудование для станции, топливо, кислород, воду и одежду для экипажа МКС.

"Прогресс М-18М" должен причалить к агрегатному отсеку служебного модуля "Звезда" МКС. Стыковочный узел на "Звезде" освободился после того, как "Прогресс М-16М" был затоплен 6 февраля 2013 года в Тихом океане.

Особенность полета "Прогресса М-18М" заключается в том, что он состыкуется с МКС через 6 часов – 12 февраля в 0:40 по московскому времени. Ранее "Прогрессы" доставляли грузы на орбиту через сутки после старта.

В ЦУП пояснили, что есть две технологии управления стыковкой – через 6 и 25 часов. Специалисты российского Центра управления полетами несколько лет занимались разработкой новой схемы, тестировали ее на Земле, обсуждали с космонавтами. Если в ходе стыковки возникнут мелкие недочеты, то российские космонавты попробуют "подтянуть" корабль вручную с помощью системы ТОРУ (телеоператорный режим управления).

В случае, если и этот вариант не удастся, корабль отправят к МКС по двухсуточной схеме.

В настоящее время на орбите находятся три россиянина — Олег Новицкий, Евгений Тарелкин и Юрий Маленченко, а также астронавты НАСА Кевин Форд, Томас Машберн и канадец Кристофер Хэдфилд. Им и предстоит разгрузит "Прогресс М-18М".