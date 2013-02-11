Кардинал рассказал, к чему приведет отречение Папы от престола

Отречение от престола Папы Римского Бенедикта XVI вернет вопрос о предельном возрасте для понтифика.

Об этом сказал архиепископ Варшавы кардинал Казимеж Ныч, пишет РИА Новости.

"Дискуссия о необходимости введения возрастного ограничения при избрании Папы Римского активизируется с уходом Бенедикта XVI", - считает кардинал.

"После такого решения эта дискуссия возобновится, потому что она и так велась в церкви", — сказал Ныч.

По его словам, "мы не допускали мысли о том, что Папа может быть не до смерти".

"Но вопрос о том, должно ли так быть и должно ли решение быть принято новым Папой после выборов, — это давайте оставим преемнику Бенедикта XVI или синоду", — сказал архиепископ.

Для польских католиков уход Папы означает на практике, что местные иерархи должны будут подготовить новое приглашение для преемника Бенедикта XVI посетить Польшу на 1050-ю годовщину крещения страны в 2016 году, добавил он.

Напомним, сегодня, 11 февраля, 85-летний Бенедикт XVI заявил, что больше не может возглавлять католическую церковь из-за преклонного возраста. Он собирается покинуть Святой престол 28 февраля. По его словам, он отказывается от понтификата на "благо церкви" и "хорошо понимает серьезность" этого беспрецедентного в современной истории решения.