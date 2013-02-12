Северная Корея успешно испытала ядерное оружие

Северная Корея 12 февраля официально заявила об "успешном проведении" подземного ядерного взрыва.

При этом в Пхеньяне подчеркнули, что на полигоне на северо-востоке страны была испытана не просто ядерная бомба, а "миниатюрный ядерный заряд повышенной мощности", передает ЕРА.

Что именно имеется в виду, власти КНДР уточнять не стали, но отметили, что все прошло безопасно и технически безупречно.

В свою очередь, в администрации президента Южной Кореи также подтвердили, что в КНДР был произведен подземный ядерный взрыв.

Сеул уже осудил действия северных соседей, назвав их провокационными. По просьбе Южной Кореи 12 февраля в Нью-Йорке пройдет экстренное заседание Совета безопасности ООН, посвященное северокорейским ядерным испытаниям.

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун также осудил взрыв, назвав его нарушением предыдущих резолюций ООН.

О том, что взрыв состоялся, стало известно сразу после его проведения благодаря американскому оборудованию, позволяющему отслеживать подземные толчки по всему миру. Характер колебаний земной коры не оставил сомнений в том, что они были вызваны искусственно.

Напомним, что северокорейский ядерный взрыв стал уже третьим с 2006 года. По данным специалистов, он оказался намного более мощным, чем предыдущие испытания в 2006 и 2009 годах, отмечает "Аль-Джазира".

Ранее Пхеньян заявлял, что собирается провести испытания ядерного оружия в ответ на санкции, последовавшие за запуском ракеты "Ынха-3" со спутником "Кванменсон-3".

КНДР заявила, что запуск был произведен в исключительно мирных целях, однако это объяснение мало кого убедило: большинство стран мира сочли запуск испытанием баллистической ракеты.