Северная Корея успешно испытала ядерное оружие

12 февраля 2013, 09:10

В Северной Корее были успешно проведены подземные испытания ядерного заряда повышенной мощности.

КНДР испытала ядерный заряд повышенной мощности

Северная Корея 12 февраля официально заявила об "успешном проведении" подземного ядерного взрыва.

При этом в Пхеньяне подчеркнули, что на полигоне на северо-востоке страны была испытана не просто ядерная бомба, а "миниатюрный ядерный заряд повышенной мощности", передает ЕРА.

Что именно имеется в виду, власти КНДР уточнять не стали, но отметили, что все прошло безопасно и технически безупречно.

В свою очередь, в администрации президента Южной Кореи также подтвердили, что в КНДР был произведен подземный ядерный взрыв.

Сеул уже осудил действия северных соседей, назвав их провокационными. По просьбе Южной Кореи 12 февраля в Нью-Йорке пройдет экстренное заседание Совета безопасности ООН, посвященное северокорейским ядерным испытаниям.

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун также осудил взрыв, назвав его нарушением предыдущих резолюций ООН.

О том, что взрыв состоялся, стало известно сразу после его проведения благодаря американскому оборудованию, позволяющему отслеживать подземные толчки по всему миру. Характер колебаний земной коры не оставил сомнений в том, что они были вызваны искусственно.

Напомним, что северокорейский ядерный взрыв стал уже третьим с 2006 года. По данным специалистов, он оказался намного более мощным, чем предыдущие испытания в 2006 и 2009 годах, отмечает "Аль-Джазира".

Ранее Пхеньян заявлял, что собирается провести испытания ядерного оружия в ответ на санкции, последовавшие за запуском ракеты "Ынха-3" со спутником "Кванменсон-3".

КНДР заявила, что запуск был произведен в исключительно мирных целях, однако это объяснение мало кого убедило: большинство стран мира сочли запуск испытанием баллистической ракеты.

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