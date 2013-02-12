Морской котик рассказал, как пустил три пули в голову бен Ладена

Сотрудник американских спецслужб, который убил Усаму бин Ладена, рассказал об обстоятельствах гибели лидера "Аль-Каиды" в Пакистане в мае 2011 года.

Журнал Esquire, который взял интервью у этого солдата из спецотряда "морских котиков", не раскрывает имени своего источника, но сообщает, что тот служил в военно-морских силах США в течение 16 лет.

Мужчина рассказал, как "морские котики" проникли в крепость бин Ладена в городе Абботабад, прежде чем он столкнулся с главой "Аль-Каиды" и трижды выстрелил ему в голову.

Солдат говорит, что опасается, что "Аль-Каида" будет мстить его жене и детям. Он также говорит, что сейчас в качестве безработного гражданского имеет финансовые проблемы из-за отсутствия полного пенсионного или медицинского страхования.

Ранее "Главред" сообщал, что Усама бин Ладен, на которого США возложили ответственность за организацию террористических атак на Нью-Йорк и Вашингтон 11 сентября 2001 года, был убит в ночь на 2 мая 2011 года в ходе операции американского спецназа в доме близ пакистанского города Абботабад. Тело бен Ладена, по сообщению Вашингтона, было сброшено в море. В его ликвидации принимали участие бойцы ССО ВМС США.