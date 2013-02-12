После отречения Папы от престола в собор Святого Петра ударила молния

В понедельник, 11 февраля, после того как стало известно об отречении Папы Римского Бенедикта XVI от папского престола, в купол собора Святого Петра во время грозы ударила молния.

Об этом со ссылкой на итальянские СМИ сообщает ТСН.

Фотографу издания dell'Ansa Алессандро Ди Мео удалось запечатлеть этот момент.

Любопытно, что согласно пророчеству святого Малахии, избранный после Бенедикта XVI глава римско-католической церкви должен стать последним Папой перед концом света.

Ранее "Главред" сообщал, что Бенедикт XVI через две недели официально отречется от престола. О своем решении сам понтифик сообщил на консистории коллегии кардиналов. Папа объяснил, что начал чувствовать тяжесть от работы на престоле. Он долго обдумывал это решение и решил сделать это "на благо церкви" и из-за своего возраста.

Ватикан уже назначил дату выборов нового Папы. Конклав кардиналов, который изберет нового Папу Римского после ухода Бенедикта XVI, соберется в марте 2013 года.