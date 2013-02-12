Убийство Деда Хасана было спецоперацией ФСБ и спецслужб Грузии – СМИ

Решение властей Грузии о выходе из тюрем воров в законе и расстрел в Москве патриарха уголовного мира Аслана Усояна по прозвищу Дед Хасан может быть звеньями одной цепи - результатом спецоперации двух государств — России и Грузии, сообщает "Сегодня".

"Кто заказал убийство Деда Хасана, мы пока не знаем, — говорят блатные. — Скоро в Европе будет "сходка". К этому времени ситуация прояснится. На собрании мы также решим, кто заменит покойного. Возможно, это будет один из его племянников. Но может быть и другой человек".

По одной из версий, Аслан Усоян пал жертвой давней вражды с кланом грузинского "законника" Ариэла Ониани, который сейчас находится в местах лишения свободы в Испании.

В то же время в МВД РФ предполагают, что расстрел Аслана Усояна организовал его старый враг, 37-летний азербайджанец Ровшан Джаниев по прозвищу Ровшан Ленкоранский. В 2009 году у него разгорелся конфликт с Дедом Хасаном из-за контроля над одним оптовых рынков в Москве. После чего Дед Хасан даже попытался его раскороновать. Но вроде бы так и не смог этого сделать.

Не исключен и другой расклад: случившееся может быть делом рук ФСБ РФ. Хотя доказательств этого ни у кого нет.

"Во время президентства Дмитрия Медведева короли блатных чувствовали себя в России достаточно свободно, — утверждает один из сотрудников правоохранительных органов РФ. — Но затем к власти вернулся Владимир Путин и решил сделать так, чтобы "законники" перестреляли друг друга. А те, кто останется в живых, вели себя тихо и безоговорочно выполняли задания органов".

Конечно, реализовать идею Путина (если она действительно имела место) непросто. Но помог случай. В Грузии на парламентских выборах выиграла партия "Грузинская мечта". А ее лидер, миллионер Бидзина Иванишвили, получил пост премьера. По слухам, победу на выборах ему, в том числе, обеспечили... местные воры.

"Несмотря на усилия президента Михаила Саакашвили (он объявил "законникам" войну и отправлял их за решетку только за воровской статус), короли блатных по-прежнему пользуются у нас огромным авторитетом, — говорят грузинские опера. — Даже сидя в тюрьме или находясь в изгнании, они продолжали оказывать финансовую помощь бедноте. А за гранью нищеты в Грузии находятся тысячи граждан. Естественно, все они проголосовали так, как им велели воры".

В благодарность Иванишвили якобы пообещал "законникам" амнистию. Правда, с одним условием. После освобождения им предписано в течение трех суток покинуть территорию Грузии и искать счастья на чужбине. А это очень выгодно России — с которой, кстати, дружен новый грузинский премьер. Ведь теперь ворам с юга нужно найти себе новое место под солнцем и сражаться за него с другими ворами СНГ. А значит, начнется воровская война. По слухам, для того чтобы она стартовала быстрее, сотрудники российских органов и организовали убийство Деда Хасана.

"Теперь все лидеры блатного мира заняты только одним вопросом — как занять место Аслана Усояна, — считают отечественные правоохранители. — А осиротевший "хасановский" клан намерен сохранить свои позиции. Для этого он сделает все возможное и невозможное. Кроме того, "по понятиям" сподвижники Деда Хасана должны отомстить за погибшего. И, вероятно, этим обстоятельством ФСБ тоже попытается воспользоваться. Например, сливая в СМИ недостоверную информацию о заказчиках расправы и сталкивая лидеров воровского мира лбами".

Ранее "Главред" сообщал, что в отместку за гибель Деда Хасана были расстреляны три вора в законе - Ахмед Евлоев по кличке Ахмед Сутулый, Ровшан Джаниев по кличке Ровшан Ленкоранский и Астамур Гулия по кличке Астик Сухумский.